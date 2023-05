Alessandria, scoperto il "market della droga" dei Nigeriani

Blitz dei Carabinieri di Alessandria che, a seguito delle segnalazioni degli abitanti del centro storico, hanno perquisito diverse abitazioni, per lo più occupate da stranieri,

tutti di nazionalità nigeriana, sospettati di appartenere ad un gruppo dedito al traffico e spaccio di droghe. Nel corso del blitz i militari hanno trovato un vero e proprio “market della droga”, con un centinaio di dosi già confezionate e pronte per lo spaccio. Tre cittadini nigeriani, di 30, 50 e 52 anni, sono stati così denunciati per possesso di 160 grammi di marijuana e di una considerevole quantità di pastiglie rape drugs, la cosiddetta “droga dello stupro”, oltre a 200 compresse di psicofarmaci, pillole abortive

e oppioidi sintetici. Dagli accertamenti è emerso che lo stupefacente veniva regolarmente consegnato ai clienti provenienti dall'intera provincia, che lo acquistavano recandosi sia presso le abitazioni dei denunciati sia all'interno di un esercizio pubblico del centro storico, dove si confondevano con gli altri ignari avventori.