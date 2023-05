Pompa, atti alla Consulta. Il biglietto in aula: "Se andrò in carcere potrò dire di avere vissuto?"

Quattro righe, scritte di proprio pugno, in stampatello su un foglio di carta bianco. Fu scritto nel maggio 2020 al Lorusso e Cotugno. Alex Pompa era in regime di custodia cautelare, accusato dell’omicidio del padre:

“A causa di un padre violento, non ho potuto vivere la mia adolescenza. Se ora passerò la mia giovinezza in carcere… potrò dire, veramente, di avere vissuto?”

Il giovane giovedì lo ha mostrato in Aula. E' a processo per l'omicidio del papà, ucciso con 34 coltellate il 30 aprile del 2020 nella casa di famiglia di Collegno, in provincia di Torino. In primo grado i giudici lo avevano assolto, “colpì per sopravvivere”, legittima difesa.

Differente, invece, la lettura della Corte d'Assise d'Appello di Torino. Non fu legittima difesa e nemmeno eccesso colposo. I giudici hanno così sollevato una questione di legittimità alla Corte Costituzionale sulla norma che in questi casi (omicidio aggravato dal vincolo di parentela) impedisce di concedere la prevalenza delle numerose attenuanti e quindi di giungere a una pena più bassa, rispetto ai 14 anni chiesti dal pm Alessandro Aghemo.