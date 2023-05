Alex Pompa, i giudici d'Appello inviano gli atti alla Corte Costituzionale

Una camera di consiglio di sei ore per decidere di rinviare gli atti alla Corte Costituzionale. E' quanto stabilito dai giudici della Corte d'assise d'Appello di Torino chiamati a decidere sul caso di Alex Pompa, il ventunenne che il 30 aprile 2020, a Collegno, in provincia di Torino, aveva ucciso il padre con 34 coltellate nel corso dell'ennesima lite in famiglia. In primo grado, il ragazzo era stato assolto per legittima difesa.

L'ordinanza dei giudici

Dalla lettura dell'ordinanza d'appello però si ricava come secondo i giudici di secondo grado non si sia trattato né di legittima difesa e nemmeno di eccesso colposo. Dunque, i giudici hanno sollevato una questione di legittimità alla Consulta sulla norma che in questi casi (omicidio aggravato dal vincolo di parentela) impedisce di concedere la prevalenza delle numerose attenuanti (come la giovane età, la provocazione e un parziale vizio di mente) e quindi di giungere a una pena più bassa, rispetto ai 14 anni chiesti dal pm Alessandro Aghemo. Secondo Claudio Strata, avvocato del ragazzo, "Alex sarà condannato: ora il processo è sospeso, ma l'ordinanza afferma chiaramente che non è un caso di legittima difesa e, quindi, la sentenza sarà di colpevolezza. Ricorreremo in Cassazione. Ma sono molto amareggiato. Alex non è un assassino e questo non è un omicidio".

Il processo d'appello

Secondo l'accusa invece, Alex avrebbe agito d'anticipo, si sarebbe armato e avrebbe ferito a morte un uomo che, dai fatti probatori, non avrebbe tentato né la fuga né avrebbe aggredito il figlio per difendersi. Il pm ha anche riconosciuto la natura violenta, possessiva e aggressiva della vittima, le continue liti in famiglia, ma non ha ravvisato che Giuseppe Pompa volesse nuocere né che si fosse armato per dare seguito alle minacce. L'avvocato, nell'arringa conclusiva, ha invece sottolineato la necessità di Alex di agire per proteggere se stesso, la madre e il fratello da un padre che quella sera aveva bevuto e che era pronto ad aggredirli, rievocando il clima di sottomissione, umiliazione e vero e proprio terrore che si era instaurato in casa.

La sentenza di primo grado

In primo grado Alex fu assolto per legittima difesa: secondo i giudici agì per difendere la madre, il fratello e se stesso. Il padre del ventunenne, Giuseppe, era stato descritto come un uomo aggressivo, collerico, ossessionante e minaccioso, tanto che i figli avevano cominciato a registrare le sue frequenti scenate; quel giorno, dopo aver notato la moglie, cassiera in un supermercato, mentre veniva salutata da un collega sul lavoro, la chiamò sul telefonino per 101 volte e, al rientro a casa, inscenò l'ennesimo litigio.

Imputato per omicidio volontario aggravato dalla parentela, il pm Alessandro Aghemo chiese per lui la condanna a 14 anni di carcere ma sottolineò di essere stato costretto dalla legge a proporre una pena così elevata, invitando i giudici a interpellare la Corte Costituzionale per una questione di legittimità costituzionale sulla norma che impedisce di concedere la prevalenza delle numerose attenuanti.

