Allarme sigarette tra i giovani: più di un terzo fuma

A preoccupare non sono tanto i dati assoluti quanto la loro distribuzione. Perché le fasce di età a più alto tasso di fumatori sono quelle dei più giovani, con una percentuale del 37% tra i 18 e i 24 anni e tra i 25 e i 34 anni: il ricorso a sigarette e tabacco cala con il crescere dell'età, passando al 28% tra i 35 e i 49 anni e al 20% 50 e i 69 anni. Un vizio quello del fumo, che, al netto delle oscillazioni statistiche, segnala un leggero incremento negli ultimi sette anni: se nel 2016 la percentuale di tabagisti era del 25% nel 2022 è salita al 29%, lasciando alle spalle il picco del 2020 che complice le ansie da lockdown e pandemia ha registrato un'impennata fino al 37%. Sono alcuni dei dati contenuti nel report dell'Asl di Torino, raccolti dal sistema di sorveglianza Passi, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco.

Quanti sono i fumatori

Nella città di Torino la metà degli adulti (18-69 anni) non ha mai fumato, ha smesso invece di fumare il 23% e meno di una persona su tre è fumatrice (27%). Tra i fumatori il 14% è un forte fumatore (più di un pacchetto di sigarette al giorno) mentre il 4% è un fumatore occasionale (meno di una sigaretta al giorno). Il consumo medio fra i fumatori è di 10 sigarette al giorno.

A casa e nei luoghi di lavoro

I cittadini intervistati riferiscono che il divieto di fumo è rispettato sempre nel 96% dei luoghi in cui lavorano. Solo l’1% degli intervistati lavora in ambienti interni in cui il divieto di fumo non è mai rispettato. Il numero delle case "libere da fumo" è l’81%. Il divieto assoluto di fumare in casa è più alto nelle case in cui vive un bambino fino a 14 anni (89%). L’ 11% di bambini esposti al fumo passivo in casa non è però un dato trascurabile.

Come smettere

Più della metà dei fumatori (54%) ha ricevuto da un medico o da un operatore sanitario il consiglio di smettere. Molti fumatori di fatto hanno il desiderio di smettere di fumare, sebbene, a causa della dipendenza fisica e psicologica innescata dalla nicotina, non sia facile farlo. A Torino il 39% dei fumatori ha fatto nell’ultimo anno almeno un tentativo per smettere, che però, nella maggior parte dei casi (85%) è fallito. Le possibilità di riuscita aumentano con il sostegno di professionisti esperti.

La campagna dell'Oms

“Abbiamo bisogno di cibo, non di tabacco”: è il tema proposto dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità per la giornata senza tabacco 2023. La coltivazione e la produzione di tabacco provocano danni ecologici a lungo termine e cambiamenti climatici. Obiettivo della campagna è sensibilizzare anche sui modi in cui l’industria del tabacco interferisce con i tentativi di sostituire la coltivazione del tabacco con colture sostenibili, contribuendo così alla crisi alimentare globale.