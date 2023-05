Allerta gialla sul Piemonte, disagi nel cuneese, torinese e Vco

Pioggia, grandine e fulmini si sono abbattuti nella notte di martedì 30 maggio sul Piemonte, in allerta gialla . Con disagi in diverse province.

La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 7,55 di mercoledì 31 maggio per danni causati dal maltempo nel Cuneese, sulla linea per Savona tra Fossano e Mondovì. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione: Trenitalia segnala che i treni regionali potranno subire ritardi e limitazioni di percorso. Nella notte un nubifragio si è abbattuto infatti con particolare intensità sui comuni di Mondovì e Magliano Alpi, dove sono giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco diverse segnalazioni di allagamenti .

Allagamenti nel Vco, danneggiato un campanile

Pioggia, grandine e fulmini si sono abbattuti pure sul Verbano-Cusio-Ossola: l'area più colpita è proprio quella del capoluogo Verbania, dove intorno alle 21 si è scaricata una violenta grandinata. Nei quartieri di Intra e Pallanza, alcune strade si sono velocemente riempite di acqua, causando allagamenti in autorimesse e cantine.

A Madonna del Sasso, comune del Cusio, intorno alle 23 un fulmine si è abbattuto sulla chiesa in frazione Boleto, compromettendo la stabilità del campanile, danneggiando il tetto e provocando infiltrazioni d'acqua. I Vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per mettere in sicurezza l'area, che al momento resta inagibile. Sono in corso le verifiche strutturali. Anche alcune case adiacenti alla chiesa, spiega il sindaco Ezio Barbetta, hanno riportato leggeri danni. In totale sono stati una ventina gli interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco del comando del Vco

Grandine e una frana nel torinese

Una copiosa grandinata ha colpito il torinese, tra Piossasco, Volvera, Airasca, Cumiana e Scalenghe, con forti temporali sparsi e fulmini su tutta la provincia. Paralizzato per circa un'ora il raccordo Torino-Pinerolo. Segnalata una frana a Cantalupa all'incrocio tra strada Saretto e via Scrivanda.