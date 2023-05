La Federazione Ambulanze Veterinarie in partenza per soccorrere gli animali dell'Emilia Romagna

La Federazione Ambulanze Veterinarie Italia, associazione con sede nel Savonese ma attiva in tutto il Nord Italia e in Piemonte nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino e Vercelli, è in partenza per l'Emilia Romagna alluvionata per aiutare a mettere in salvo gli animali coinvolti nell'emergenza.

La Federazione fa sapere attraverso i suoi canali social che mobiliterà un convoglio di otto ambulanze, tre rimorchi per grandi animali, un escavatore e attrezzature varie. Chi volesse contribuire può far pervenire entro il 23 maggio al quartier generale dell'associazione a Carcare (Savona) bancali di acqua e alimenti per animali da reddito e domestici.