Blitz ambientalista all'aeroporto Caselle contro i jet privati che inquinano

Azione pacifica dei Fridays For Forture e degli Extinction Rebellion all'aeroporto di Caselle. Una quindicina di attivisti volevano andare al terminal dei jet privati per protestare, in modo non violento, contro le emissioni inquinanti. Sono stati bloccati dalle forze dell'ordine prima ancora di raggiungere i jet.

Il balletto di protesta

"Non siamo tutti nella stessa barca" e “Basta Jet privati” le scritte sugli striscioni portati dai manifestanti che hanno improvvisato un balletto davanti agli agenti sulle note di Stayin' Alive dei Bee Gees. Gli attivisti sono stati identificati e perquisiti dagli agenti nel parcheggio coperto, dove poi sono stati mandati via. Nessun attivista è stato denunciato. "L'aeroporto di Amsterdam - ha detto Marta dei Fridays - metterà al bando i jet privati dal 2025, proprio in seguito a diverse azioni di disobbedienza civile come questa. È ora che anche in Italia venga limitato l’utilizzo spropositato di mezzi cosi tanto inquinanti”. Nessuna dichiarazione alla direzione dello scalo Sandro Pertini.