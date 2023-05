Anarchico condannato a 3 anni e 4 mesi

Tre anni e quattro mesi di carcere per reati riconducibili al terrorismo: è la condanna inflitta oggi a Torino a Federico Buono, un anarchico piemontese. L'accusa è di essere legato, tramite internet, ai gruppi delle ITS (Individualisti tendenti al selvaggio), una sigla che ha rivendicato numerose azioni dirette in diversi Paesi del mondo e in particolare nell'America Latina. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato. La Procura di Torino aveva chiesto 5 anni.

Attentati progettati

L'avvocato difensore, Gianluca Vitale, non è soddisfatto: "Entità della pena a parte - commenta - Buono è l'unico partecipe di una presunta associazione sovversiva di cui non abbiamo tracce di sentenze né in Italia né altrove". Secondo gli inquirenti, Buono avrebbe anche progettato attentati nella metropolitana di Torino e anche ad alcuni palazzi e parchi cittadini.