Anziana ritrovata senza vita, fermato per omicidio il figlio 44enne

Un uomo di 44 anni, Gianluca Bernardino, è stato fermato e condotto in carcere per l'omicidio della madre di 75 anni, Mariuccia Godasso. La donna è stata ritrovata senza vita in casa il 27 maggio via Vittime di Bologna 13, in zona Falchera a Torino. Ai sanitari intervenuti sul posto, l'uomo aveva riferito di una morte accidentale.

In un secondo tempo però il padre si è presentato ai carabinieri denunciando il figlio, accusandolo di maltrattamenti e vessazioni. Quest'ultimo, a sua volta, si è presentato spontaneamente dai carabinieri e ha ammesso di aver colpito la donna con un pugno al volto, ritrattando le prime dichiarazioni, nelle quali aveva parlato di una caduta accidentale. I carabinieri hanno quindi condotto ulteriori accertamenti e raccolto testimonianze per chiarire la dinamica dei fatti. Le indagini sono ancora in corso.