Ritrovato dentro un'auto che dormiva, è l'anziano scomparso da sabato

Si è conclusa felicemente la disavventura di un'anziano di Torino, Bortolo Pizzo, ha 86 anni, ex infermiere, affetto da una grave forma di demenza senile, che da sabato era scomparso da casa, in via Nizza, e per la cui scomparsa il figlio aveva presentato una denuncia alla Polizia.

Sabato scorso il figlio lo aveva portato a fare una passeggiata. Al ritorno lo ha lasciato salire da solo una rampa di scale che portano all'alloggio, nel condominio di via Nizza. Il figlio nel frattempo era andato a fargli la spesa.

Quando è tornato non lo ha trovato. In casa non c'era. E secondo il figlio nemmeno ci è entrato. A questo punto è partita una frenetica e folle ricerca dell'anziano.

Due giorni di ansia e ricerche. Finalmente oggi, Primo Maggio, un passante si è insospettito di quell'uomo anziano che stava dormendo dentro un'auto e ha chiamato la Polizia.

Ora Bortolo Pizzo è al pronto soccorso dell'Ospedale Le Molinette per accertamenti del caso.

E' rimasto fuori casa per due giorni, non si sa se ha mangiato e se ha bevuto.

Con se aveva soltanto il portafoglio nero, con la fotocopia della sua carta di identità e un foglietto con i numeri di telefono dei due figli.

Il figlio Adriano si occupa del padre con la sorella il sabato e la domenica; nel fine settimana c'è una badante.

Bortolo Pizzo nel 2007 era stato operato al cervello per un tumore. In seguito è sopraggiunta la demenza senile.

La paura dei familiari era che si allontanasse e che non lo trovassero più.