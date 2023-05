Appalti pilotati a Mondo Acqua. A giudizio in cinque

Andranno a giudizio in cinque gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti di Mondo Acqua, l'azienda partecipata che gestisce i servizi idrici in

otto Comuni della provincia di Cuneo, con sede a Mondovì.

Tra gli accusati, per reati che includono la turbativa d'asta e il falso ideologico, c'è Luigi Ghiazza, ex presidente di Mondo Acqua fino al 2018. La Procura di Cuneo ipotizza illeciti in tre diverse gare: Ghiazza, sostengono gli inquirenti, sarebbe intervenuto per indurre una dipendente a falsificare i verbali di gara in favore di alcune imprese del territorio. La donna ha ammesso la falsificazione in incidente probatorio, affermando di aver acconsentito alle richieste per timore di perdere il lavoro. In seguito al patteggiamento ha già definito la sua posizione.

La prima udienza di fronte al giudice Marco Toscano è in calendario il prossimo 17 ottobre. Nel procedimento è costituita come parte civile la stessa Mondo Acqua.