Appendino: "La scelta politica di piazza San Carlo fu mia. Non entrai nell'organizzazione"

«Non voglio sfuggire alle responsabilità delle mie scelte politiche ed è su queste scelte politiche che vi chiedo di essere giudicata». Così Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e oggi parlamentare del Movimento Cinque Stelle, questa mattina davanti alla Corte d'Assise d'Appello, a cui ha rilasciato spontanee dichiarazioni, durante l'udienza per i fatti di Piazza San Carlo del 2017: il caos seguito alla finale di Champions che costò la vita a due donne, oltre al ferimento di circa 1600 persone. Chiara Appendino ha anche sottolineato: «Non sono mai entrata nella fase organizzativa nell’evento, non avevo né il ruolo né la competenza tecnica. C’erano organi preposti"

Appendino ha sottolineato che la scelta di proiettare la finale di Champions League tra la Juventus e il Real Madrid la sera del 3 giugno 2017 in una piazza aulica fu sua, perché riteneva quell'occasione «non solo opportuna, ma un'opportunità» per la città.

«Fui io, parlando con il mio staff e la mia giunta, a ritenere non solo che fosse opportuno, ma che fosse anche un’opportunità per la città trasmettere la partita in centro. Ma se qualcuno tra gli addetti ai lavori avesse mai sollevato un dubbio o una perplessità, sarei stata la prima a prenderla in considerazione». Queste altre sue dichiarazioni in aula.

«Ci fu una riunione in Comune convocata dal mio capo di gabinetto Paolo Giordana. L’area era già stata utilizzata in passato, piazza San Carlo era considerata dai tifosi juventini una sorta di casa. Era visto come assolutamente normale montare lì il maxischermo». Ha detto ancora la ex sindaca di Torino, per la quale il PG Paolo Pellicano ha chiesto di confermare la condanna in primo grado a 18 mesi.