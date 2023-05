Apre Kontiki, la prima sede in Italia dei Fridays For Future

Uno spazio accessibile, inclusivo, una casa per tanti ragazzi e gruppi di attivismo ambientale che, fin ora, si erano sentiti apolidi. Questo sarà Kontiki, la prima sede in Italia dei Fridays For Future. Aprirà a Torino, in Vanchiglietta all'ex Molo di Lilith e ospiterà incontri, spettacoli, presentazioni, aperitivi, pomeriggi di aula studio, laboratori con le scuole.

La zattera che sfidò l'Oceano Pacifico

Il nome rende omaggio è alla zattera su cui, nel 1947, Thor Heyerdahl si imbarcò assieme ad altri cinque sognatori con l’obiettivo di attraversare l’Oceano Pacifico e dimostrare, con la pratica e contro il parere di molti, che l’impossibile può diventare possibile.

Perché darsi una sede

L’obiettivo di Fridays For Future Italia è far sì che il Kontiki diventi un punto di partenza per la lotta al cambiamento che serve costruire nella società. Andrea John Dejanaz, presidente di Giustizia Climatica Ora! e attivista di Fridays For Future Torino: «La crisi climatica sconvolgerà le nostre esistenze. Per questo crediamo che la priorità sia di immaginarsi la società del futuro e poterla sperimentare in spazi definiti come questo, facendola diventare al più presto il presente che vogliamo vivere». Kontiki nasce dall’incontro tra l’Arci e il movimento Fridays For Future Italia - che a Torino ha creato l’associazione "Giustizia Climatica Ora”. L’associazione, infatti, aderisce al Comitato Arci Torino e dunque Kontiki sarà un Circolo Arci, oltre che prima sede del movimento.

La raccolta fondi

L’inaugurazione ufficiale è in programma, con un weekend di iniziative, dal 9 all'11 giugno. Intanto per sostenere il lancio di Kontiki e il suo allestimento è già stata avviata una raccolta fondi tramite crowdfunding.