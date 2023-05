Arpa, di nuovo brutto tempo sul Piemonte

Il bollettino meteo di Arpa Piemonte emesso sabato 27 maggio prevede per domenica 28 maggio "nuovi rovesci e temporali in sviluppo su zone alpine e pedemontane.

In particolare, dal pomeriggio di domenica “una nuova graduale infiltrazione di aria fredda in quota, proveniente da nordest inizierà ad erodere il canale di alta pressione sul Mediterraneo occidentale alimentando condizioni di instabilità atmosferica in prevalenza sui rilievi, in estensione anche alle zone di pianura dalla tarda serata e fino alle prime ore della mattinata di domani”. L'instabilità sarà ancora presente anche nella giornata di lunedì “a causa di un canale di bassa pressione su tutte le regioni del Mediterraneo che convoglierà aria umida dai quadranti orientali sul Piemonte. Martedì si prevede un lieve aumento dei valori di pressione ed il ritorno a condizioni più stabili”.