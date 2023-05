Arrestato al Brennero 38enne evaso da Torino

Un uomo di 38 anni è stato arrestato nella giornata di ieri dagli agenti di polizia del Brennero, impegnati presso la stazione ferroviaria nei consueti controlli sulle persone in ingresso in Italia. L'uomo, sceso da un treno proveniente da Innsbruck, ha cercato di allontanarsi in maniera repentina destando i sospetti degli agenti. Fermato senza documenti, dopo gli accertamenti di rito è stato identificato: si trattava di un cittadino rumeno ricercato in quanto evaso dal carcere di Torino lo scorso 27 aprile. L'uomo era stato ammesso al lavoro esterno, ma dopo una giornata lavorativa non aveva fatto ritorno. Il 38enne è stato accompagnato al carcere di Bolzano, dovendo ancora scontare 2 anni e 5 mesi per diversi reati fra cui tentato omicidio.