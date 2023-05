Sono stati assolti in tribunale ad Asti la Banca cittadina e l'ex presidente Aldo Pia, dall'accusa di false comunicazioni ai soci in merito al bilancio. Il processo, in rito abbreviato, ha però visto condannato a 2 anni e 8 mesi l'amministratore delegato, Carlo Demartini. L'indagine era stata condotta dalla Guardia di Finanza, in merito al bilancio del 2015. Tra 90 giorni verranno depositate le motivazioni della sentenza.