Asti dedica una strada alla suora dei poveri

La città di Asti ha dedicato una strada a suor Palmira Bernardi, la religiosa che ha fondato la Mensa Sociale. Un'attività di oltre 90 anni i cui primi 53 sono stati condotti con forza e carità dalla suora delle Figlie di Nostra Signora della Pietà.

La strada che porta il suo nome è quella adiacente alla mensa, “Una strada sociale”, precisa la presidente Caterina Calabrese, “in cui hanno sede anche la Croce Verde, la scuola materna Miroglio, la scuola secondaria di 1° grado Olga e Leopoldo Jona, impianti sportivi, le associazioni Assoalbania, Auser, Pegaso e Aism.” Una via volutamente arricchita dall’abilità del maestro Ottavio Coffano in cui sono portate alla luce due frasi: “L’umanità è una sola famiglia di volti e colori diversi (Suor Palmira)” e “Ama il prossimo tuo come te stesso” (Mc 12,29-31)” .

“Finalmente, siamo qui a festeggiare una lunga attesa”. Parole di soddisfazione dell’ideatrice dell’evento, la dott.ssa Mariangela Cotto, che ricorda ai presenti: “L’idea di intitolare una delle vie della città a suor Palmira, era un desiderio di molti subito dopo la sua morte ma si è dovuto aspettare i dieci anni richiesti dal regolamento cittadino e i tre anni della pandemia Covid. Un risultato ottenuto con la collaborazione di molte autorità e volontari che sono qui oggi a ricordarla”.

Profonda commozione per le parole della madre generale della congregazione Figlie di Nostra Signora della Pietà, suor Anna Rosa Miotti, che ha raccontato ai presenti chi era suor Palmira attraverso i suoi pensieri e le su azioni: “Suor Palmira era una suora rispettosa di tutti, Il suo era un tratto gentile e rispettoso, si rivolgeva all’autorità civile e religiosa con educazione e rispetto come al povero e alla persona talvolta prepotente e poco educata. Mi diceva le persone un po' difficili non bisogna mai offenderle o trattarle male, anche se lo meritano, ma occorre usare bontà e pazienza. In questo modo si calmano e diventano ragionevoli”.

L’intitolazione di questa strada a suor Palmira si aggiunge ai vari riconoscimenti ufficiali ricevuti in vita, come quello dell’alta onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica del 1976 e dell’onorificenza al Merito della Sanità nel 2004.

La cerimonia si è conclusa con lo svelamento della targa di intitolazione della strada a suor Palmira, realizzata dai ragazzi dell’Anfass di Asti e con le parole e la benedizione del vescovo Marco Prastaro.