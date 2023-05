Aumentano nel VCO i casi di violenza sulle donne

I Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania in questi ultimi giorni sono intervenuti su tre diversi casi, con un arresto e due denunce.

Il caso piu' grave e' avvenuto a Bannio Anzino, dove un uomo e' stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Verbania,

come aggravamento della precedente misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'uomo era già stato arrestato alla fine di aprile in flagranza di reato per un'aggressione ai danni della ex convivente e in quell'occasione aveva anche fatto resistenza ai carabinieri intervenuti. L'autorita' giudiziaria ha ritenuto non piu' sufficiente la misura cautelare gia' applicata e ha disposto la custodia in carcere.

Nello scorso fine settimana, invece, i carabinieri della Stazione di Santa Maria Maggiore hanno denunciato in stato di liberta' un 57 enne, domiciliato nel Verbano, per minaccia aggravata, violazione di domicilio nonche' atti persecutori nei confronti della sua ex convivente residente in Ossola. La denuncia scaturisce dagli accertamenti eseguiti dai carabinieri a seguito di un episodio avvenuto la scorsa settimana quando l'uomo si era introdotto nell'abitazione della donna minacciandola con un coltello. L'ultima denuncia riguarda un 31 enne del Cusio, denunciato dai carabinieri della Stazione di Premosello per minaccia e danneggiamento nei confronti della ex

convivente. L'uomo, che era stato denunciato anche all'inizio dell'anno dai carabinieri per minacce nei confronti della donna, l'ha minacciata nuovamente

danneggiandole anche l'autovettura.