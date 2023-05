Aveva 30 chili di hashish nel ripostiglio, arrestato 30enne

In macchina aveva tutto il necessario per confezionare dosi di droga. Per questo, dopo averlo fermato in corso Svizzera a Torino, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Barriera di Milano hanno deciso di procedere anche alla perquisizione domiciliare. Ed è lì che nel ripostiglio hanno trovato quasi 30 chili di hashish, suddivisi in confezioni da un chilogrammo ciascuna.

All'interno di una tasca di un giubbotto gli agenti hanno anche rinvenuto 25 grammi di cocaina. Nel cassone del letto matrimoniale, invece, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 15.600 euro in contanti.

L'uomo, 30 anni, marocchino, è stato arrestato.