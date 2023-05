Baby gang in azione durante la movida, i carabinieri arrestano due ventenni a Vanchiglia

Baby gang ancora in azione a Torino. Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio, tre ragazzi sono stati circondati da un gruppetto di malintenzionati nel cuore della movida, tra piazza Vittorio e Vanchiglia.

L'episodio che ha coinvolto solo giovanissimi è avvenuto attorno alle 2, in corso San Maurizio all'angolo con via Giulia di Barolo, dove i tre sono stati prima bloccati e poi minacciati da altri ragazzi: l'obiettivo era portare via una collanina d'oro e i cellulari. La rapina è stata però sventata dai carabinieri che pattugliano la zona ogni fine settimana proprio per contrastare il fenomeno delle baby gang.

I militari hanno fermato e arrestato due giovani, uno di 19 nato in Marocco e un altro ventenne nato in Romania: per entrambi l'accusa è di tentata rapina aggravata. Gli altri componenti della banda alla vista dei carabinieri sono riusciti a darsi alla fuga.

Intanto, anche nella notte appena trascorsa, quella tra sabato 6 e domenica 6 maggio, sono andati avanti i controlli congiunti di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, nelle aree di Torino interessate dal fenomeno della “movida”. Questa settimana le attività si sono concentrate tra piazza Vittorio Veneto e vie limitrofe, Vanchiglia e nel quartiere di San Salvario. Complessivamente sono state sottoposte a controllo 200 persone circa e 5 locali pubblici: 2 di questi sono stati sanzionati, uno per occupazione del suolo pubblico ed il secondo per aver venduto bevande alcoliche dopo le ore 21. Inoltre, gli agenti della Squadra Volante della polizia hanno trovato 50 grammi di hashish: sono stati recuperati e sequestrati a carico di ignoti.