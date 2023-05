Ballottaggi in Piemonte, Muliere vince a Novi, Castello a Pianezza

Nei due comuni del Piemonte al voto al ballottaggio vincono i favoriti della vigilia: Rocchino Muliere a Novi Ligure, per il centrosinistra, e Antonio Castello a Pianezza, candidato con liste civiche di centrodestra. Sono entrambi ex sindaci: Muliere lo è stato dal 2014 al 2019, Castello ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi dal 2011 al 2021.



Cala ancora l'affluenza: a Novi Ligure, nell'Alessandrino, è del 41 per cento, al primo turno era stata del 52. A Pianezza, nell'hinterland torinese, è andato alle urne quasi il 56 per cento degli aventi diritto, contro il 64 per cento di due settimane fa.

A Novi Ligure Muliere, candidato del centrosinistra cui si è aggiunto il sostegno del Terzo polo, vince con il 63,69 per cento dei voti, al primo turno aveva avuto il 47 per cento, La sfidante Maria Rosa Porta, Fratelli d'Italia e Forza Italia, cui si è aggiunta la Lega, registra il 36,31 per cento, contro il 20 per cento del primo turno.



A Pianezza, Castello, sostenuto da civiche di centrodestra, ottiene il 59,15 per cento, anche lui si era fermato al 47 per cento al primo turno. Allo sfidante, Giovanni Minò, Pd e 5 stelle, il 40,85 per cento dei voti: al primo turno aveva ottenuto il 27 per cento.



Si conclude così questa tornata elettorale di maggio in Piemonte. Due settimane fa erano stati rinnovati i sindaci di altri 68 comuni. Con Pianezza e Novi Ligure, altri due erano sopra i 15 mila abitanti ma non sono andati al ballottaggio: a Ivrea ha vinto Matteo Chiantore, centrosinistra con 5 Stelle, a Orbassano è stata eletta Cinzia Maria Bosso, centrodestra.