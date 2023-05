Barriere architettoniche bloccano un quarto dei cittadini

Le barriere architettoniche non riguardano solo i tre milioni di italiani disabili gravi, ma i 13 milioni di cittadini che possono avere problemi - come chi si è fratturato, le donne incinte, gli anziani che camminano male, chi deve trasportare un bambini piccolo. Si tratta del 24% della popolazione, circa un quarto degli italiani: abbattere le barriere quindi "non interessa solo una minoranza ma deve essere la norma per includere tutti". Questa la considerazione basilare che emerge dal convegno 'Barriere architettoniche cognitive' organizzato dalla commissione Barriere Architettoniche Lions del distretto Lions 108ia1, in collaborazione con il gruppo consiliare Torino Libero Pensiero. Il convegno, aperto da un saluto dell'assessore regionale Fabrizio Ricca, è ospitato negli spazi del Comune di Torino.

"L'abbattimento delle barriere - ha sottolineato l'architetto Massimo Tiberio - non va più inteso come l'applicazione di una normativa standardizzata universale per l'accesso a persone diversamente abili ai servizi, ma in modo ben più ampio, tenendo conto dell'insieme delle caratteristiche spaziali, percettive, organizzative-gestionali per assicurare una reale fruizione dei luoghi".

"Rispettare la legge in materia - ha rimarcato l'architetto - non basta. La normativa italiana è stata una delle prime in Europa ed è una delle più ricche, ma nella progettazione accade che a volte vengano create delle barriere, pur applicando la legge". Un esempio fra tutti, le barriere che presenta un normale centro commerciale, anche tutto in piano, che non abbia dei punti riconoscibili anche acusticamente e olfattivamente per chi presenta altri tipi di disabilità. Basterebbe, è stato spiegato dagli esperti, collocare elementi come bar, fontane, o piante con il loro profumo, in punti di snodo strategici. Possibilmente ogni 50 metri, creando tappe di riposo per chi ha difficoltà di deambulazione.