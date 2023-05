La Bertram Tortona di nuovo all'assalto della Virtus Bologna

Dopo la pesante sconfitta in Gara 1 torna in campo la Bertram Tortona, a Bologna, contro la Virtus per la seconda partita delle semifinali scudetto. Un occasione per dare seguito alle parole del tecnico Marco Ramondino che dopo l'84 a 61 subito domenica da parte delle V nere aveva sottolineato la necessità di fare "qualcosa in più" contro una squadra attrezzata per l'Eurolega, forte di giocatori del calibro di Teodosic, Schengelia, Belinelli. Tra le fila di Tortona l'unico sugli scudi è stato Macura, autore di 20 punti mentre potrebbe essere l'occasione del riscatto per Semaj Christon. Il playmaker statunitense è apparso sottotono in gara 1 con sette punti e due rimbalzi, lontano dal giocatore ammirato contro Trento.

Quella di stasera sarà gia decisiva per le sorti dei leoni, con la vittoria si ripartirebbe da zero. Se la Virtus dovesse confermare quanto di buono fatto vedere domenica, col primo quarto chiuso a +20 sui piemontesi, terzi al termine della stagione regolare, allora gara3, in programma venerdì sera a Casale Monferrato, assumerebbe i contorni dell'utlima spiaggia.