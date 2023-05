Tortona cede a Trento 76-79 nei quarti di finale play-off. I Leoni sul 2-1

La contesa è riaperta e per la Bertram Derthona sfuma la possibilità di conquistarsi subito le semifinali del campionato di serie A di basket. Nella gara 3 della serie play-off, Tortona - che si trovava avanti 2 a 0 - cede in trasferta alla Dolomiti Energia Trentino, che batte i piemontesi 79 a 76 e li obbliga ad andare a gara 4, domenica 21 maggio, sempre sul parquet della BLM Group Arena di Trento. Una seconda opportunità per i Leoni di chiudere i giochi e passare al secondo turno dei play-off.

È stata un'altra partita combattuta per Tortona, dopo le prime due vittorie di misura nella serie. La Bertram ha condotto la gara per oltre 30 minuti. Dopo avere accumulato un margine in doppia cifra - all’intervallo era in vantaggio di 11 punti - dal terzo quarto la formazione allenata da Marco Ramondino ha subito la rimonta degli avversari, che si sono imposti nel finale in volata.

“Complimenti a Trento, che ha vinto la partita giocando con grande carattere e determinazione, con qualità nei momenti finali”, ha commentato coach Ramondino al termine della gara. “Quando per tanti minuti - prosegue - non si fa canestro e si fa fatica a trovare ritmo, commettendo errori banali per stanchezza e indecisione, tutto diventa più difficile e macchinoso: questa è stata la storia del secondo tempo”.