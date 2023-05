Bertram Tortona e Reale Mutua Torino verso le semifinali

Basket serie A. Tappe cruciali da affrontare per la Bertram Derthona, almeno tre contro la Virtus Bologna nella rivincita della semifinale scudetto dello scorso anno. Gara 1 e 2 in programma in trasferta, domenica 28 maggio alle 19,30 e martedì 30 alle 21; gara 3 a Casale Monferrato il 2 giugno sempre alle 21. La società alessandrina sta organizzando i pullman per i tifosi che andranno a sostenere i Leoni in terra emiliana.

Basket serie A2. Prime due gare in trasferta anche per Reale Mutua Basket Torino col Treviglio, sabato 27 maggio alle 20,30 e lunedì 29, alla stessa ora. Gara 3 al Pala Gianni Asti di Torino, giovedì 1 giugno, sempre alle 20,30

E, intanto, da una nota congiunta si apprende che, almeno per ora, sfuma il progetto di riportare sui campi di basket a Torino il marchio Auxilium, il nome della storica squadra di pallacanestro di Torino. Dopo il fallimento della società, nel 2019 è subentrata Reale Mutua Basket.