Bimbo morto a Nichelino, la mamma lo trova esamine accanto al lettone

Una tragedia ha colpito una famiglia di Nichelino. Un bimbo di appena sei mesi è stato trovato morto dalla madre. E' caduto dal letto matrimoniale dove dormiva insieme a lei, rimanendo soffocato tra il bordo del mobile e la parete della camera: secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe incastrato lì senza riuscire a liberarsi dalla morsa.

Quando la donna si è svegliata, di scatto intorno alle 5 di mattina, non ha sentito il bimbo piangere o muoversi come invece faceva ogni mattina e si è messa a urlare chiedendo disperatamente aiuto. Sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza: i volontari hanno preso il piccolo e, con comprensibile sgomento, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i militari dell'Arma dei Carabinieri.