Biomonitoraggio con api nell'area industriale FPT di Torino Stura

Una stazione di biomonitoraggio naturale. Api che lavorano, operano e vivono nel comprensorio FPT Industrial di Torino Stura. Animali sensibili all'inquinamento ed ai cambiamenti climatici che vivono e prosperano in un'area industriale producendo miele e derivati di tale qualità da ricevere dei premi. Un progetto realizzato in collaborazione tra FPT Industrial e Edison Next.

Si tratta di sei famiglie di api della specie “Apis Millifera”, ovvero “Ape occidentale”. Le api, considerate sentinelle nella qualità dell'aria, svolgono una funzione strategia per la salvaguardia della biodiversità. Sensibili ai cambiamenti ambientali causati da agenti inquinanti, possono dare informazioni sullo stato di salute dell'ambiente anche attraverso i loro prodotti come miele, cera, polline, propoli, pappa reale. Le varietà di miele di tiglio, millefiori e acacia qui prodotte sono così pregiate da aver ottenuto recentemente il riconoscimento di qualità al 15° Concorso Regionale “Ferrere Miele”.

Le stazioni di biomonitoraggio sono uno dei molti elementi della strategia FPT Industrial mirata a realizzare, attraverso processi e prodotti sempre più sostenibili, azioni concrete di contrasto all’inquinamento.