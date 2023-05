Bonus edilizio, truffa da dieci milioni. Otto persone denunciate

Un meccanismo oliato e una rete apparentemente perfetta con l'obiettivo di fare cassa sui crediti di imposta dei bonus edilizi: un giro di affari da almeno dieci milioni di euro. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Torino che ha denunciato otto persone accusate a vario titolo di truffa, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebite compensazioni di crediti d’imposta e falso in bilancio.



Al centro di tutto, un'azienda del settore edile e altro soggetti che attraverso false fatturazioni per lavori di ristrutturazione mai eseguiti, erano riusciti a frodare le casse dello Stato e quelle di un ente a partecipazione pubblica, attraverso cessioni di crediti fiscali fittizi. Il sistema prevedeva l'emissione di fatture false e l’acquisto di crediti d’imposta, monetizzati mediante la cessione a un ente pubblico.



Gli aiuti statali indebitamente ottenuti venivano poi investiti in altre attività economiche. Il Gip del tribunale di Torino ha emesso un decreto di sequestro del profitto del reato pari a nove milioni di euro e disposto il blocco di crediti inesistenti ancora non utilizzati per oltre 10 milioni di euro.