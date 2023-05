E' Marco Conforti, 55 anni, l'uomo trovato morto nel bagagliaio della sua auto

IL RITROVAMENTO

Il cadavere di un uomo nel bagagliaio di un'auto in via Rovigo, a Torino. È il ritrovamento avvenuto domenica sera intorno alle 22,30 nel quartiere Aurora del capoluogo piemontese. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e potrebbe appartenere al proprietario dell’auto, Marco Conforti, residente a Castagneto Po, imprenditore nel settore delle autoscuole.

LE INDAGINI

C'erano cattivo odore e macchie di sangue attorno ad un Range Rover grigio. In via Rovigo, all'angolo con strada del Fortino, sono arrivati gli agenti della squadra Volanti e della scientifica che hanno effettuato i primi rilievi per fare luce sul misterioso ritrovamento. È molto probabile che si sia trattato di un omicidio.

Le indagini dovranno accertare perché l'uomo si trovasse in quella zona, dove non abitava. I familiari avevano denunciato la sua scomparsa due giorni fa. La morte però è sicuramente precedente il giorno della scomparsa. Determinanti potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L’inchiesta è stata affidata agli investigatori della squadra Mobile della Questura di Torino.

LA TESTIMONANZA: ERA IN MEZZO ALLA STRADA

“Ci siamo accorti giovedì o venerdì di quest’auto parcheggiata qui davanti, con il posteriore verso il marciapiede, e leggermente in mezzo alla strada. Questo ci è sembrato strano”, racconta un negoziante della zona, Federico Sarcinelli.