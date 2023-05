Caro affitti, si allarga la protesta: anche in rettorato spuntano le tende

Anche al rettorato dell'Università di Torino sono spuntate le tende degli studenti che in tutta Italia si stanno mobilitando contro il caro affitti.

Gli universitari torinesi, in un comunicato pubblicato sui social, denunciano che “i prezzi di una stanza si aggirano nella media dai 350 ai 600 euro mensili, il sistema residenziale universitario pubblico è strutturalmente carente e inadeguato, le residenze universitarie non solo non coprono tutti gli studenti che avrebbero bisogno di un posto letto, ma nemmeno riescono a coprire tutti gli studenti che fanno domanda e avrebbero diritto alla borsa di studio".

Le rivendicazioni

“Quello che vogliamo - prosegue il comunicato - è l'abolizione della legge 431/1998 che ha liberalizzato il mercato degli affitti, l'istituzione dell'equo canone, un piano residenziale per quanto riguarda l'edilizia universitaria pubblica, la requisizione dello sfitto e la sua riconversione in studentati e alloggi pubblici, e un reddito studentesco per far fronte all'aumento del carovita e del caro-studi”.

L'appuntamento

“Per questo motivo martedì 16, come in tutta Italia, prenderemo parte alla mobilitazione nazionale e saremo davanti alla sede della Regione Piemonte. Quello di martedì sarà un momento fondamentale per lanciare un segnale di lotta che non rappresenti solo la voce e le rivendicazioni degli studenti, ma di giovani, studenti, lavoratori, disoccupati e classi popolari, di chi non è più disposto a pagare la crisi sulla propria pelle e in una prospettiva di lotta comune può costruire il proprio riscatto”.