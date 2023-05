Carrega Ligure manifesta contro l'isolamento, da un anno è raggiungibile solo dalla Liguria

Nel giorno dei cortei del Primo Maggio a Carrega Ligure, località fra le montagne della provincia di Alessandria, si sfila per ricordare che il paese da

un anno è raggiungibile solo passando per la Liguria. 'Carrega R-esiste' è l'iniziativa che è stata organizzata oggi a dodici mesi esatti dalla frana che nella notte fra l'1 e il 2 maggio 2022 bloccò la strada provinciale 147.



La manifestazione ha raccolto una settantina di partecipanti: più del doppio dei residenti, che nei periodi non estivi sono circa 30. Due i cortei: uno è partito a valle ha raggiunto il bordo della frana; l'altro si è snodato dal centro del paese è arrivato alla frazione di Connio.



"Giovedì scorso - spiega il sindaco Luca Silvestri - si è chiusa la gara per assegnare i lavori; domani o dopo si dovrebbe conoscere il nome della ditta. Si parla di un minimo di sei mesi e noi ci auguriamo che, entro l'autunno, si possa garantire almeno un passaggio per le emergenze".

Il Coordinamento Pro Loco e Associazioni della Valle Borbera e Spinti hanno espresso la loro solidarietà. "L'isolamento di Carrega - si legge in una nota - è l'isolamento di tutti noi. Se 'Carrega R-Esiste', noi resisteremo con lei.