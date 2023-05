Omicidio Martinelli, per i quattro giovani imputati chieste pene tra gli 11 e i 7 anni di carcere

La procura di Vercelli ha chiesto pene comprese tra gli 11 anni e i 7 anni e 6 mesi di reclusione per i quattro giovani imputati per omicidio preterintenzionale e rapina per la morte di Cristian Martinelli, il 34enne ucciso a botte in stazione a Casale Monferrato nell'ottobre 2022. Le richieste sono state formulate dalla pm Anna Caffarena nell'udienza del 29 maggio. La sentenza è prevista per il 13 luglio.

La richiesta di pena più alta - 11 anni di carcere - riguarda Nicolae Capstrimb, 20 anni, accusato di aver avuto il ruolo principale nell'aggressione, scaturita dal tentativo del gruppo di rubare un paio di occhiali da sole di marca alla vittima. Nove anni sono stati chiesti per Bilal Zabori (18 anni), 8 anni e 6 mesi per Janet Di Perri (21 anni) e 7 anni e 6 mesi per Yasser Ait Bennacer (18 anni). Un quinto componente del branco sarà giudicato dal Tribunale dei Minorenni di Torino.

Secondo le ricostruzioni della procura e dei carabinieri, da tempo il gruppo aveva preso il controllo della zona della stazione di Casale e vi aveva instaurato il terrore. Con quella che gli inquirenti definirono una violenza brutale e gratuita, il 14 ottobre 2022 aggredirono Martinelli in pieno giorno picchiandolo anche con l'aiuto di una spranga di ferro che custodivano vicino ai binari. Il 34enne morì in ospedale due giorni dopo.

Capstrimb fu il primo a essere fermato e si trova tuttora in carcere. Dalla sua cella ha scritto una lettera di scuse ai familiari della vittima: “Tutte le notti penso a lui, gli chiedo perdono e gli dico che spero che non sia morto per colpa mia. Spero che un giorno potrete perdonarmi”, si legge nel documento.