Cascina Spiotta, riaperta l'inchiesta sul brigatista Azzolini

Revocata la sentenza di assoluzione per il brigatista Lauro Azzolini, processato e assolto per il sequestro dell'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia e la morte, il 5 giugno 1975, dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso, morto durante un conflitto a fuoco nella Cascina Spiotta.

Il giudice per le indagini preliminari di Torino ha revocato la sentenza e autorizzato la procura di Torino e la direzione nazionale antimafia a proseguire le indagini su Azzolini, 79 anni oggi e ai tempi appartenente alla colonna milanese delle Br. Nel procedimento era già stato indagato Renato Curcio, capo storico delle Brigate Rosse: secondo gli inquirenti sarebbe Azzolini il brigatista mai individuato che partecipò al conflitto a fuoco in cui morì anche, Mara Cagol, fondatrice insieme al marito Curcio delle Br.

I carabinieri del Ros, anche grazie agli accertamenti scientifici del Ris, sono riusciti a individuare le impronte digitali di Azzolini sulla relazione dattiloscritta su come andò il sequestro che il brigatista consegnò ai capi dell'organizzazione terroristica. Un elemento di novità che per la giudice è sufficiente a revocare la sentenza di assoluzione emessa dal tribunale di Alessandria nel 1987.

Sentenza di cui non si trova più il testo, andato perso forse nell'alluvione del 1994. Un elemento questo che per l'avvocato che difende Azzolini, Davide Steccanella, non avrebbe consentito di revocare la sentenza. L'avvocato si dice fiducioso e sottolinea che il GIP ha revocato una sentenza che non ha potiuto leggere (in quanto andata persa).