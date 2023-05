Caso plusvalenze pubblicate le motivazioni del -10 alla Juventus

Nel gran giorno del patteggiamento sulle manovre stipendi, sono uscite le motivazioni della Corte federale d'appello della sentenza sul caso plusvalenze, che ha portato i 10 punti di penalizzazione alla Juventus. Utilizzato una sorta di “bilancino” per ogni dirigente bianconero coinvolto: 4 punti per Paratici, 3 per Andrea Agnelli, 2 per Arrivabene, 1 per Cherubini. Totale, 10. Gli altri proscioglimenti, tra cui quello di Nedved, avrebbero determinato la riduzione della penalità da -15 a -10.

Il testo

Nella nota ufficiale della Corte federale d'appello si spiega che “la sanzione della penalizzazione di dieci punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, anche in un'ottica equitativa, si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati. Al fine di definire il quantum della sanzione da irrogare alla Juventus, occorre far riferimento, in un'ottica comparativa, al contributo causale di ciascuno, in ragione del ruolo rivestito nella vicenda in esame, ed alle sanzioni irrogate ai quattro Consiglieri operativi, tra cui il presidente della società sportiva, Andrea Agnelli”.

Impianto accusatorio confermato

Dunque, per la Corte federale d'appello, i 30 mesi di inibizione di Paratici "valgono" 4 punti di penalizzazione, i 24 mesi di Agnelli 3, quelli di Arrivabene 2, mentre i 16 mesi di di Cherubini 1. Mentre per i consiglieri non operativi Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Cartlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano, “la documentazione probatoria offerta dalla Procura federale e, comunque, dalla mole di documentazione allegata al fascicolo di causa non risulta evidenza della loro responsabilità. Con deferimento del 1° aprile 2022, la Procura Federale contestava alla F.C. Juventus S.p.A. ed ai suoi vertici, come ad altre società di calcio, di aver concluso delle operazioni di mercato ‘contraddistinte da una sistematica sopravvalutazione del corrispettivo di cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori coinvolti nei trasferimenti nonché dalla altrettanto sistematica sostanziale corrispondenza (e conseguente compensazione finanziaria) tra i valori attribuiti dalle società ai diritti scambiati’ ”.

Le connessioni con la manovra stipendi

Terminata intanto l'udienza sul patteggiamento per le manovre stipendi: tra i punti dell'accordo, ci sarebbe anche la rinuncia da parte della Juventus a presentare un nuovo ricorso al Collegio di garanzia del Coni contro la sentenza del -10 sul caso plusvalenze, che avrebbe ulteriormente prolungato lo stato di incertezza sulla “reale” classifica della Serie A.