Caso Vattimo, la Procura chiede amministratore di sostegno

La Procura di Torino ha chiesto per Gianni Vattimo, 87 anni, l'amministrazione di sostegno. Il 6 febbraio scorso Simone Caminada, 38 anni, compagno e tuttofare del filosofo del “pensiero debole”, è stato condannato a 2 anni per circovenzione di incapace. In sostanza, secondo la Procura, Simone Caminada avrebbe isolato Vattimo da ogni altro rapporto di amicizia o familiare per essere l'unico a controllare i suoi beni economici, attraverso un'abile manipolazione psicologica.