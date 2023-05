Ciclismo, Tortona celebra i suoi campioni aspettando il Giro

E' allestita al secondo piano del Palazzo comunale di Tortona (Alessandria) la mostra documentale 'Ruote e Campioni del nostro Territorio', inaugurata come uno degli eventi in vista dell'arrivo - il 17 maggio - dell'11esima tappa del Giro d'Italia. Visitabile fino al 21 maggio, è a cura di Fausto Galli e del Fai e intende commemorare i campioni della zona: dai fratelli Fausto e Serse Coppi, a Giovanni Cuniolo, Costante Girardengo, Andrea 'Sandrino' Carrea, Luigi Malabrocca (leggendaria Maglia Nera) e altri. L'allestimento presenta una raccolta di cartoline d'epoca dedicate, maglie e biciclette, distintivi, firme autografe e altri oggetti. "Tutto quanto esposto - spiegano gli organizzatori - è stato raccolto negli anni ed è rigorosamente originale per rievocare il tema del ciclismo storico tortonese".