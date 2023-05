Come produrre acqua dall'aria

Una macchina che riesce a estrarre acqua potabile direttamente dall’aria: è la tecnologia messa a punto dalla Seas, Sociètè de L’Eau Aèrienne Suisse, azienda con sede in Svizzera, che fa parte del gruppo piemontese Piero Giacomini. La soluzione è stata messa a punto una decina di anni fa per dare risposte concrete al crescente fabbisogno di acqua potabile, in collaborazione con l’Università di Pavia. L’azienda è nata come una startup, e nel tempo si è consolidata: ora esporta in diversi paesi del mondo. La macchina è prodotta nella sede della Ivr di Boca, nel Novarese, azienda che fornisce anche la componentistica.

Come funziona

L’impianto, che è modulare, può produrre da 40 litri a 10 mila litri di acqua al giorno, a seconda delle necessità: da piccole realtà fino a grandi complessi. In questi mesi di siccità questa soluzione non è stata utilizzata solo in contesti climatici difficili, come in Centroamerica, Medioriente o in India, dove l’accesso all’acqua potabile è drammatico. Il bisogno di quello che ormai viene chiamato “oro blu” è tale che anche alcune strutture di accoglienza del Piemonte si rivolgono all’azienda per sopperire ai propri fabbisogni, messi in crisi dalle ordinanze dei Comuni sui risparmi idrici. Intervista a Nicola Candiani, responsabile commerciale di Seas