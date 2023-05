A Orta San Giulio un concerto all'alba per l'incoronazione di Re Carlo III

Un telo su un prato nel parco del Sacro Monte di Orta San Giulio e tanta musica, a partire da “God Save the Queen”. E' quanto basta per celebrare l'incoronazione di Re Carlo III a Orta San Giulio. A partire dalle 5 del mattino di sabato, il giorno in cui l'ormai ex Principe Carlo siederà sul trono che per 70 anni è stato della madre Elisabetta II.

Sarà una celebrazione del regno di Elisabetta, nel giorno della successione di Carlo. Il concerto prenderà il via alle prime luci dell'alba. Un'idea, per un saluto al sorgere del sole sul nuovo regno. La scaletta prevede brani di David Bowie, Elton John, Adele, Oasis, Police, The Who e altri, con singolari arrangiamenti per violino, violoncello, arpa, pianoforte e voce.

Lo spettacolo è promosso con il sostegno del Comune di Orta dalla Associazione Gruppo Caronte, nata nel 1987 e che si occupa di promozione della cultura musicale organizzando spettacoli in prima assoluta con la contaminazione tra generi musicali e tra arti e scienze.