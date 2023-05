Condannato l'autista che uccise il sindacalista Adil Belakhdim

L'autista Alessio Spaziano che, il 18 giugno 2021, ha investito e ucciso il sindacalista Adil Belakhdim è stato condannato a 7 anni e 6 mesi per omicidio stradale, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Il pm aveva chiesto 7 anni. Risarcimento anche per tutte le parti civili, tra cui il sindacato Sì Cobas. Ai genitori e ai fratelli di Adil è stata riconosciuta una provvisionale ciascuno di 50 mila euro.

La ricostruzione degli inquirenti

Secondo la ricostruzione dei pm di Novara e le indagini del Reparto operativo dei Carabinieri e della Digos, Spaziano ha "imboccato contromano la corsia riservata ai mezzi in ingresso" senza fermarsi di fronte all'alt di un agente della Digos, sul posto per la manifestazione sindacale. Il camionista ha proceduto a "scatti con brevi accelerazioni e frenate al fine di indurre i manifestanti a spostarsi". La vittima, alla guida del gruppo di operai in sciopero, è stata colpita, caduta a terra e schiacciata dal mezzo pesante rimanendo agganciata al fondo ribassato del veicolo, trascinata per alcuni metri ed è morta immediatamente. Spaziano ha poi accelerato e si è dato alla fuga verso destra, imboccando via Guido il Grande e fuggendo a forte velocità.