Continua la crisi del tribunale di Ivrea. La procuratrice: "Poco personale"

"Quella del personale carente è un problema che si trascina da nove anni: oggi siamo al limite della sostenibilità. Per chi ci lavora e per i cittadini di questo territorio perché non siamo in grado di rendere un servizio accettabile". Così Gabriella Viglione, procuratrice capo di Ivrea, intervenuta all'assemblea di Cgil, Cisl e Uil, nel cortile del palazzo di giustizia, convocata proprio per sottolineare la difficile situazione in cui versano tribunale e procura, a causa della mancanza di personale.

Ivrea maglia nera d'Italia

"Le statistiche del Consiglio superiore della magistratura dicono che Ivrea, su 139 procure, è la maglia nera - ha proseguito Viglione -. Abbiamo un carico di lavoro pari a quello della procura di Napoli che è la più grande d'Italia con 115 magistrati e relativo personale amministrativo. Qui, invece, mancano i dirigenti, non c'è mai stato nemmeno il direttore amministrativo e lavoriamo con una pianta organica di 32 persone, di cui 18 effettivamente in servizio". Secondo la procuratrice gli uffici giudiziari eporediesi vanno avanti "grazie alla carità" e all'enorme sforzo di chi è in servizio: "La carenza di personale che coinvolge tutti gli uffici giudiziari qui si aggrava perché si somma aduna carenza strutturale: a Ivrea non c'è stato l'adeguamento previsto al triplicarsi del territorio di competenza".

La protesta dei sindacati

L'obiettivo di Cgil, Cisl e Uil nell'indire l'assemblea aperta era quello di riportare l'attenzione sulla grave situazione che stanno vivendo gli uffici giudiziari eporediesi. "Una situazione drammatica - spiegano Gabriele Gilotto, Danilo Tetro e Antonio Pennella di Fp-Cgil, Cisl-Fp eUilPa - la riforma della geografia giudiziaria ha distrutto Ivrea: di fronte ad un aumento enorme delle pratiche e del territorio di competenza, passato da 180 mila ad oltre mezzo milione di abitanti, le persone che lavorano qui non sono mai aumentate".

I sindacati segnalano scoperture di personale fino al 60%, l'assenza di dirigenti e direttori amministrativi, carenza di effettivi in magistratura e nella polizia giudiziaria. "Ci sono19mila fascicoli pendenti, circa 2.600 per magistrato: oggi amministrare la giustizia a Ivrea non è più possibile. Cinque Ministri sono passati in questi anni senza che nessuno abbia mai manifestato il minimo interesse verso questo territorio". Cgil, Cisl e Uil hanno ribadito la loro volontà di proseguire nelle proteste insieme al personale oggi in servizio, senza escludere manifestazioni e scioperi.