Rear, la Procura indaga sui proventi delle commesse pubbliche

Prosegue e potrebbe allargarsi l'inchiesta sulla Rear, la società multiservizi. Nelle scorse settimane è stata acquisita una vasta documentazione. All'attenzione degli inquirenti e della Guardia di Finanza bilanci e contratti. L'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta e dal pubblico ministero Alessandro Aghemo, vuole accertare se i proventi delle commesse pubbliche siano stati utilizzati in maniera corretta.

''L'amministrazione continua a lavorare con il massimo impegno, nell'esclusivo interesse della Città e nel pieno rispetto del lavoro della magistratura''. Così, in una nota, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in merito all'inchiesta della procura torinese sulla cooperativa Rear.

Il ruolo di Laus

E' indagato il deputato Pd Mauro Laus, ex presidente della Rear e ora semplice socio. La società è oggi guidata da Antonio Munafò. All'attenzione della Procura anche lui, oltre alla presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo e l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta, anche loro in rapporti di lavoro con la Rear. Il parlamentare, già senatore e presidente del Consiglio regionale del Piemonte dal 2014 al 2018, in passato è stato presidente di Rear, mentre oggi figura tra i soci. La Guardia di Finanza aveva visitato gli uffici della Regione Piemonte e del Forte di Bard, in Valle d'Aosta, dove Rear ha un incarico legato all'accoglienza dei visitatori. Laus è capogruppo del Pd nella Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.