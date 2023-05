Covid e sofferenza psichica, un volume per capire

Un libro che racconta le difficoltà delle famiglie e dei bambini ad affrontare bisogni e le angosce esasperate dall'emergenza sanitaria Covid. Un momento importante per parlarne insieme ai professionisti della salute piemontese. Lunedì 22 alle 13 al Salone del libro, viene presentato il volume 'Covid time: prima e dopo. Setting e trasformazioni in situazioni di ascolto e di cura', che raccoglie contributi di clinici e professionisti del territorio piemontese, impegnati ad affrontare questo disagio e emotivo e la sofferenza psichica. All'iniziativa interverranno Federico Amianto, Antonella Anichini, Pia Massaglia, Elena Rainò e Sofia Massia e si parlerà dei progetti di promozione della salute mentale, svolte in sinergia con sanità, scuola e privato sociale. L'evento è a cura dell'Associazione di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia e dell'Adolescenza, della Struttura Complessa Universitaria di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Infantile Regina Margherita, dall'Aou Città della Salute e della Scienza.