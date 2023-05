Crescono le assunzioni ma si fatica a trovare personale

Un mercato del lavoro che mostra dinamismo rispetto all’anno scorso anche se continuano le difficoltà da parte delle imprese nel reperire personale. È quanto emerge dal bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, basato sulle interviste effettuate su un campione di imprese nel periodo 20 marzo 2023 – 4 aprile 2023.

Le assunzioni

Sono circa 28.150 i contratti programmati dalle imprese piemontesi per maggio 2023, valore che sale a 88.890 prendendo in considerazione il trimestre maggio-luglio 2023. La tendenza appare positiva sia a livello mensile (+1.660 entrate rispetto a maggio 2022, per una variazione tendenziale del +6,3%), sia su base trimestrale (+2.280 assunzioni rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente). Il 74,3% delle entrate programmate dalle aziende piemontesi riguarderà personale dipendente, il 18,9% lavoratori somministrati, l’1,4% collaboratori e il 5,4% altri lavoratori non alle dipendenze.

Tra il personale dipendente, i contratti a tempo determinato rappresentano il 58% delle entrate programmate, seguiti da quelli a tempo indeterminato con il 26% dei casi. L’apprendistato rappresenta la tipologia contrattuale prescelta per il 10% delle entrate, mentre gli altri contratti detengono una quota del 6% del totale complessivo regionale. A trainare è il settore dei servizi (66,5% degli ingressi), in particolare quelli dedicati al turismo, davanti all’industria.

Le richieste di personale

Le aziende continuano però a segnalare difficoltà nel trovare dipendenti. Il problema riguarda riguarda il 47,2% delle entrate previste a maggio 2023, in diminuzione rispetto a quanto rilevato a livello regionale il mese precedente (quando le difficoltà riguardavano il 49,5% dei nuovi ingressi), ma in aumento rispetto al mese di maggio 2022 (42,9%) e superiore rispetto alla difficoltà di reperimento evidenziata a livello medio nazionale a maggio 2023 (46% circa). La mancanza di candidati si conferma la principale motivazione del mismatch (31,3%) seguita dalla preparazione inadeguata con l’11,7%.

I problemi maggiori riguardano le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (per cui le problematiche riguardano il 78,5% delle 680 assunzioni previste), meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine fisse e mobili (è di difficile reperimento il 77,5% dei circa 720 ingressi programmati), Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale (75,8%), Operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (75,8%), Fondatori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (72,1%) e Operai macchine automatiche e semiautomatiche (68,4%).