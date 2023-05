Da Via Po a Corso Giulio Cesare da questa mattina una nuova invasione di cantieri

Iniziano oggi, 8 maggio, altri lavori sulle strade di Torino. I cantieri contemporaneamente attivi sono un'ottantina. Al restringimento di corso Unità d’Italia a sud, si aggiunge la chiusura in uscita dalla città di Corso Giulio Cesare a nord, fra via Lorenzo Bruno e Via Sempione, lavori che dureranno fino a venerdì.

Il cavalcaferrovia di Corso Bramante, altro punto nevralgico del traffico cittadino è ristretto da lavori di asfaltatura nella semicarreggiata in direzione di Piazza Carducci. Alla Crocetta chiude Via San Secondo tra via Pastrengo e via Valeggio. Raffiche di chiusure da oggi anche a San Salvario.

Tutte le informazioni, con un'aggiornata cartina interattiva si trovano sul sito:

http://www.comune.torino.it/trasporti/cantieri/