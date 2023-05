Da Villaggio Olimpico a Social Housing per studenti

Quattrocento posti letto dedicati a residenze temporanee a tariffa convenzioanta per studenti e giovani lavoratori. E' il nuovo volto del villaggio Olimpico Moi di Torino. Sette palazzine sono state restaurate grazie al Fondo abitare sostenibile e saranno inaugurate oggi. Un complesso residenziale di social housing il cui restauro è costato 18 milioni di euro e un anno e mezzo di lavori. Iniziati a ottobre 2021, terminati a marzo, accolgono già da un paio di mesi i primi ospiti.

Gli appartamenti sono moderni, colorati e dotati di tutte le comodità, dalla cucina, al wi-fi, ai condizionatori, tv a schermo piatto, ingresso con card elettronica.

L’iniziativa vuole anche essere un tassello per la riqualificazione urbana dle quartiere in cui si trova il complesso, Borgo Filadelfia, ed è promossa dal Fondo abitare sostenibile piemonte (Fasp), gestito da Investire Sgr (gruppo Banca Finnat) con la partecipazione del Fia (gruppo Cassa depositi e prestiti), della fondazione Compagnia di San Paolo, della Fondazione Crt sviluppo e crescita, del fondo Social & human purpose, comparto A, gestito da Ream Sgr – e delle maggiori fondazioni di origine bancaria piemontesi. Il gestore del complesso è il colosso Camplus.

Il complesso nato nel 2006 in occasione delle Olimpiadi invernali, aveva assunto poi nel corso degli anni con il progressivo abbandono delle strutture il ruol odi alloggio pe rmigranti e senza fissa dimora. Un luogo di disperazione in cui non sono mancati episodi di tensione e violenza, fino allo sgombero “dolce” attuato durante la giunta Appendino, quattro anni fa.