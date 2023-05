Motociclista di Almese muore in pista a Cremona

Davide Rolando, pilota di moto 47enne di Almese (Torino) e meccanico a Borgone Susa, è morto in seguito a un incidente avvenuto domenica 7 maggio sulla pista del Cremona Circuit a San Martino del Lago, nel Cremonese, durante una giornata di prove libere. Rolando è stato travolto da un altro motociclista ed è morto nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.

La dinamica

Il pilota torinese era in sella a una Bmw 1000. Stava cercando di allontanarsi dal punto della pista in cui era accidentalmente caduto, tra la terza e la quarta curva dopo la linea di partenza, per mettersi in sicurezza, quando è avvenuto l'impatto con l'altro pilota. Vani i soccorsi e il tentativo di rianimarlo. Sulla dinamica esatta stanno indagando i carabinieri, che hanno raccolto anche le immagini del sistema di telecamere interno del circuito.

Il ricordo

Lo piange, in una nota, il Comitato Regionale Velocità Piemonte. “Ricordiamo con affetto Davide - è il messaggio del comitato - che disputò alcune gare del nostro Campionato Regionale CRV Piemonte, cogliendo un ottimo terzo posto della Classe 600 Expert a Franciacorta nella quarta prova del CRV Piemonte 2018”.