Detenuto rischia il linciaggio, agente interviene e viene ferito dagli aggressori

Calci e pugni. Nel carcere San Michele di Alessandria due detenuti si sono scagliati contro un compagno, al rientro in cella, senza risparmiare il poliziotto che lo stava accompagnando. Quando l'agente della Penitenziaria ha provato a difendere l'uomo è stato colpito a sua volta riportando lesioni a una mano giudicate guaribili in quaranta giorni.

La denuncia del Sappe

A rendere noto l'episodio il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe). "La situazione - sottolineano i segretari regionale e generale Vicente Santilli e Donato Capece - è sempre più critica a causa una popolazione carceraria refrattaria al rispetto delle regole, abituata da anni alla consapevolezza che tutto è dovuto. Chiediamo, da regolamento, l'immediata applicazione delle restrizioni per contenere persone violente e pericolose".

Il taser



Per i due dirigenti sindacali, sarebbe anche opportuno dotare al più presto i poliziotti di taser o altri strumenti "per difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e di chi rappresenta lo Stato. Quanto accaduto dovrebbe far capire ancora di più come e quanto sia stressante il lavoro negli istituti e per i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, svolto con professionalità, zelo, abnegazione e, soprattutto, umanità pur in un contesto complicato dal ripetersi di eventi critici".