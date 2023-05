Dieci i punti di penalizzazione per la Juventus

La scure della giustizia sportiva arriva pochi minuti dopo il calcio di inizio ad Empoli. La Corte Federale d'Appello ha deciso: dieci punti di penalizzazione per la Juventus dopo la nuova udienza del processo plusvalenze. La procura federale ne aveva chiesto uno in più, 11 punti. Con questa penalizzazione i bianconeri passano da 69 a 59 punti, uno in meno della Roma e quindi, al settimo posto, fuori dall’Europa League.

La Corte di Appello, presieduta da Ida Raiola, ha però prosciolto i sette dirigenti Juve per il quale il Collegio di Garanzia aveva chiesto di rimotivare la responsabilità, sempre nell'ambito del processo plusvalenze. Si tratta di Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano. Per loro il procuratore federale, Giuseppe Chinè, aveva chiesto otto mesi di inibizione.

In una nota lo Juventus Football Club prende atto di quanto deciso e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI. Esprime "grande amarezza per il club e i suoi milioni di tifosi, che, in assenza di chiare regole, si trovano oltremodo penalizzati con l’applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità" si legge nella nota " in attesa di essere giudicati dal giudice naturale".