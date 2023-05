Domenica all'Auditorium con il “Frühlings Quintett” e il violoncellista Andrea Fenoglio

È affidato al “Frühlings Quintett” dell’Orchestra Sinfonica Nazopme Rai, a cui si aggiunge il violoncellista Amedeo Fenoglio, l’appuntamento cameristico delle “Domeniche dell’Auditorium” dell’OSN in programma domenica 28 maggio alle 10.30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino. Il concerto è registrato da Radio3 che lo trasmetterà in differita domenica 4 giugno alle 20.30.

Il programma

L’ensemble – composto da Roberto Righetti e Valentina Busso (violini), Margherita Sarchini e Federico Maria Fabbris (viole) ed Eduardo dell’Oglio (violoncello) – propone due pagine di Johannes Brahms.



Si apre con il Quintetto n. 1 in fa maggiore op. 88 del 1882 – con Valentina Busso come primo violino – che risale a uno dei momenti più sereni della vita del compositore tedesco: l’angoscioso confronto con Beethoven, che lo aveva portato a una lacerante insoddisfazione, sembra ormai alle spalle. Segno di rinnovata fiducia sono le parole indirizzate al suo editore Fritz Simrock: «Le dico che lei non ha ancora avuto da me un lavoro così bello, e forse non l’ha stampato negli ultimi dieci anni». Per la straordinaria piacevolezza e l’uso raffinato del contrappunto, è stato spesso soprannominato “Frühling Quintett”, Quintetto della primavera, da cui prende il nome la formazione cameristica dell’OSN Rai che lo propone.



Segue il Sestetto per archi n. 1 in si bemolle maggiore op. 18 – con Roberto Righetti come primo violino – che risale al 1860 e che fu presentato ad Hannover dal violinista Josef Joachim, fedele amico di Brahms, per il quale il compositore scriverà il suo celebre Concerto per violino e orchestra.