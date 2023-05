Nascondevano cinque chili di droga in auto, arrestati due ventenni

La Polizia di Torino ha arrestato due cittadini marocchini di 22 e 25 anni con l'accusa di detenzione di cocaina. Denunciato un terzo cittadino marocchino di 27 anni, risultato irregolarmente residente sul territorio nazionale.

L'operazione nasce dal controllo di un'auto parcheggiata in largo Stradella. A bordo gli agenti hanno trovato un uomo, il 22enne, impegnato a parlare con altre due persone. All’avvicinarsi dei poliziotti, uno dei due ha estratto dalla tasca dei pantaloni un involucro e lo ha gettato in un’aiuola poco distante. Il pacco, recuperato dagli agenti, conteneva 15 grammi di cocaina.

All'interno dell'auto, gli agenti hanno trovato 51 panetti sigillati contenenti hashish per un totale di cinque chili. Il giovane aveva con sé 1.360 euro in banconote di piccolo taglio. Il ventiduenne proprietario dell’auto ed il connazionale di 25 anni che aveva con sé la cocaina sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente in concorso.